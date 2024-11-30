Sarıyer'de Kaybolan Ayşe ve Velat Can Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 7. Gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıyer'de Kaybolan Ayşe ve Velat Can Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 7. Gününde

Sarıyer\'de Kaybolan Ayşe ve Velat Can Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 7. Gününde

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi Ayşe ve Velat Can için yapılan arama çalışmaları 7. gününe girdi. Çalışmalara AFAD, İtfaiye, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri katılıyor.

30.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Acılı ailenin bekleyişi devam ederken Ayşe ve Velat Can kardeşlerin düştüğü yere çiçek bırakıldı.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 7. gününde sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri su altı ve su üstü yapılan aramalarda su altı sonar sistemlerinin kullanıldığı ROV adı verilen su altı arama robotlarının da arama çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Aşiyan - Bebek hattı boyunca arama çalışmalarına devam ederken hat Yenikapı'ya kadar genişletilerek, Beykoz- Kadıköy hattında da aramaların yapılacağı belirtildi.

Olay yerine gelen yetkililer ise çalışmalar hakkında aileye bilgi vermeye devam ediyor. Verilen bilgilerde çalışmaların genişletileceği su altı ve su üstü arama cihazlarının kullanılacağı boğazda akıntılar değiştikçe bakılan bölgelere yeniden bakıldığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, Güvenlik, istanbul, İtfaiye, Sarıyer, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıyer'de Kaybolan Ayşe ve Velat Can Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 7. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:09:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Kaybolan Ayşe ve Velat Can Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 7. Gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.