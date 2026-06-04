Sarıyer'de kene alarmı, tedirgin olan mahalleli: "Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi" - Son Dakika
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Sarıyer'de kene alarmı, tedirgin olan mahalleli: "Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi"

Sarıyer\'de kene alarmı, tedirgin olan mahalleli: "Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi"
04.06.2026 15:59  Güncelleme: 16:05
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da çok sayıda kene görülmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye ulaşamadıklarını belirterek acil ilaçlama ve önlem talep ediyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde görülen çok sayıda kene, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölümcül olduğu düşünülen keneler nedeniyle belediyeyi aradıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını belirten vatandaşlar yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan keneler, özellikle yeşil alanlar ve otluk bölgelerde yoğun olarak görülmeye başladı. Sarıyer ilçesi Ayazağa'da 132. Sokak ve çevresinde son günlerde çok sayıda kene ile karşılaştıklarını belirten mahalle sakinleri endişe duyduklarını ifade etti. Kene ısırması sonucu bulaşabilen ve ölümle sonuçlanabilen hastalık nedeniyle vatandaşlar Sarıyer Belediyesi'nden ilaçlama yapılmasını talep etti. Özellikle çocukların oyun oynadığı alanlarda ve yaya güzergahlarında dikkatli olunması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, Sarıyer Belediyesini aradıkları halde hiçbir tedbir alınmadığını belirterek çözüm istedi.

"Tedirgin oluyoruz"

Mahalle sakin Soner Akar, sokakta birçok kenenin olduğunu ifade ederek, "Oldukça kene var. Yaklaşık bir haftadır bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi. Daha önce gözükmüyordu. Daha yeni ortaya çıktılar. Biz de bir haftadır görüyoruz. Ama oldukça bir kene var. Özellikle akşamları daha çok çıkıyor, hava serinleyince. Tabii ki tedirgin oluyorsun, sonuçta can sağlığı. Hani televizyonlarda falan biz görüyoruz ama işte insana saplanınca neler olacağını herkes biliyor. Sorumluların gelip bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.

"Ben 10 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa böyle bir kene istilası gördüm"

Esnaf Murat Baştuğ, ilk defa böyle bir kene istilası gördüğünü söyleyerek, "Aşağı yukarı bir haftadır burada kene istilasına uğradık. Kendi imkanlarımızla kene istilasını önlemeye çalışıyoruz ama bir türlü işin içinden çıkamadık. Aşağı yukarı bir haftadır 500'ün üzerinde kene öldürdük. Birçok kez yetkililere haber vermemize rağmen hala gelen giden olmadı. Yetkililerden bölgenin ilaçlanmasını bekliyoruz. Aşağı yukarı ben 10 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir kene istilası gördüm. Yani bu şekilde kene hiç yoktu, olmadı şimdiye kadar. Ama ilaçlama olmadığı için büyük bir ihtimalle bu üreme devam edecek. Gün geçtikçe daha da artıyor. Tedirginiz tabii. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Artık millet evinden dışarıya çıkamıyorlar. İlaçlanmasını istiyoruz. Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Önlem olarak artık kendimizi korumaya çalışıyoruz"

İkram Düzgün, 45 yıldır mahallede olduğunu şimdiye kadar ise bu kadar kene görmediğine değinerek, "45 senedir buradayım. Şimdiye kadar böyle bir kene falan görmemişiz. Bu sene çok çıktı. Ormandan mı geldi? Birisi mi attı? Ne yaptı belli değil yani. Belediye yetkililerinden yardım bekliyoruz. Tedirgin olmaz mıyız? Bir haftadır akşam serinliğinden 1-2 saat sonra çıkmaya başlıyorlar. Önlem olarak artık kendimizi korumaya çalışıyoruz. Ondan başka yapacak bir şey yok. Millet gördü, şimdi kendini korumaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Sokaktan geçenler kenenin olduğuna inanmıyordu"

Hasan Çörek, sokaktan geçenlerin kene olduğuna inanmadıklarını söyleyerek, "Burada oturuyorduk arkadaşlarla. Bir tane keneyi kendi paçamda yürüdüğünü hissettim. Ondan sonra sağa sola baktık. Her taraf kene. Sokaktan geçenler kenenin olduğuna inanmıyordu. Cımbızla topladım, kavanoza koydum. Ondan sonra baktılar, gerçekten kene olduğunu inandılar. Çok kene var. Akşam hava serinlediği zaman buralarda gezerler, görünür. Önceden öyle bir şey yoktu. Ben mazgalların yıkanmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Büyükşehir'i aradık, yazı yazdık. Hiç ilgilenen yok yani. Muhtara da yazdık. Birileri ilgilensin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Belediye, Ayazağa, Sarıyer, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıyer'de kene alarmı, tedirgin olan mahalleli: 'Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de kene alarmı, tedirgin olan mahalleli: "Arkadaşlar belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi" - Son Dakika
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