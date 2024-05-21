Sarıyer'deki Atlı Köşk'ün bir hissesi icradan satışa çıkarıldı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Atlı Köşk'ün bir hissesi icradan satışa çıkarıldı

Sarıyer\'deki Atlı Köşk\'ün bir hissesi icradan satışa çıkarıldı

Sarıyer'de bulunan Sabancı Müzesi'ndeki 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi, evlilik dışı ilişkiden doğan borçlar nedeniyle icradan satışa sunuldu. Köşk, 62 milyon 500 bin lira değer biçilen bu hisse için satışa çıkarıldı.

21.05.2024 12:36
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Sarıyer'de Sabancı Müzesi'ndeki 97 yıllık Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi 62 milyon 500 bin liraya icradan dolayı satışa sunuldu. Atlı Köşk'ün satış nedeninin ise evlilik dışı ilişkiden doğan ve Sabancı ailesinin mirasına sonradan hukuken ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'ın borçlarının olduğu öğrenildi.

Sarıyer Emirgan'da bulunan Atlı Köşk 1927 yılında İtalyan mimar Edouard de Nari tarafından inşa edildi. Mısır Hıdiv ailesinin uzun yıllar yazlık konut olarak kullandığı köşk, kısa sürede Karadağ Sefareti olarak hizmet verdi. 1950 yılında Hacı Ömer Sabancı'nın satın aldığı tarihi köşkün bahçesine aynı yıl Fransız heykeltıraş Louis Doumas'ın 1864 yapımı at heykeli yerleştirildi. Köşk, yerleştirilen at heykelinden dolayı 'Atlı Köşk' olarak anılmaya başlandı. 1966 yılından itibaren tarihi köşkte yaşamaya başlayan Sakıp Sabancı, 1998 yılında hat ve resim koleksiyonu ve tarihi köşkü içindeki eşyalarıyla birlikte müzeye dönüştürülmek üzere Sabancı Üniversitesi'ne tahsis etti. Galeri eklenen tarihi köşk 2002 yılında ziyarete açılırken, sergileme alanları 2005 yılında genişletilerek teknik düzeyde uluslararası standartlara kavuştu.

Tarihi köşk icra yoluyla satılıyor

İddiaya göre, Sabancı Holding'e ait olan Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan Atlı Köşk'ün icra yoluyla satılmasına karar verildi. 2023/602 talimat dosyasıyla İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satılığa çıkarılan Atlı Köşk'ün 1/48 hissesi için 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Boğaz manzaralı tarihi köşk, tapu kayıtlarında 14 bin 35 metre olarak görülüyor. Tapuda Mirgün Mahallesi 92 ada, 3 parsel üzerinde yer aldığı belirtilen köşk satış ilanına konuldu. Atlı Köşk'ün satışı için ilk teklif 24 Temmuz - 31 Temmuz olarak belirlenirken, köşkün ilk turda satılmaması durumda ikinci teklif verme süresinin 21 Ağustos - 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi'nin köşkün 1/48 hissesine biçtiği 62 milyon 500 bin lira değerine göre, köşkün toplam değerinin 3 milyar lira olduğu görülüyor.

Atlı Köşk'te Sevilay Sabancı Çınar'ın hissesi satışa çıkarıldı

Tarihi köşkün 1/48 hissesinin satılmasına neden olan borcun köşke ortak olan Sevilay Sabancı Çınar'a ait olduğu öğrenildi. Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu İhsan Sabancı'nın yasak aşktan dünyaya gelen kızı Sevilay Sabancı Çınar, mirastan pay isteyerek 8 ayrı dava açmıştı. 40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar'ın dedesi merhum işadamı Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından istediği pay davada karar bağlandı. Sevilay Sabancı Çınar'ın Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğu onandı. Gündeme bomba gibi düşen olayda sürpriz mirasçı Sevilay Sabancı Çınar'ın borçları nedeniyle Atlı Köşk icradan satışa çıkarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıyer'deki Atlı Köşk'ün bir hissesi icradan satışa çıkarıldı - Son Dakika

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