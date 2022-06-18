Şarkışla'da ilk kez YKS sınavı yapıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da ilk kez YKS sınavı yapıldı

18.06.2022 16:01

- Şarkışla'da ilk kez YKS sınavı yapıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldı, 6 Merkezde bin 685 öğrenci sınava katıldı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldı, 6 Merkezde bin 685 öğrenci sınava katıldı.

- Şarkışla'da ilk kez YKS sınavı yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldı, 6 Merkezde bin 685 öğrenci sınava katıldı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldı, 6 Merkezde bin 685 öğrenci sınava katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler bu yıla kadar YKS sınavları için 90 km mesafedeki Sivas veya 120 km mesafedeki Kayseri'ye gitmek zorunda kalıyordu. Öğrenciler ya bir gün önceden gidip geceyi sınav merkezlerinin bulunduğu illerde geçiriyor yada çok erken saatlerde kalkıp sınav için yola koyuluyorlardı.

Öğrenci, Seçme ve yerleştirme Merkezi bu yıl Şarkışla ilçesini de sınav merkezleri arasına dahil etti. Şarkışla'da ilk kez bir YKS sınavı bugün gerçekleştirildi. Altı merkezde düzenlenen sınavlara bin 685 aday katıldı. Gemerek ve Altınyayla ilçesinden sınava girecek adaylarda Şarkışla'da sınava alındı.

Öğrenci velileri sınavın ilçelerinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirip vesile olanlara teşekkür ettiler. Öğrenci velileri önümüzdeki yıllarda da sınavların Şarkışla'da yapılması talebinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şarkışla'da ilk kez YKS sınavı yapıldı - Son Dakika

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