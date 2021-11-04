Şarköy'de "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı - Son Dakika

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Yıldırım'a ilettiler. - TEKİRDAĞ

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç , İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu ve muhtarlar katıldı.

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