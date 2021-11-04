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Şarköy'de "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı - Son Dakika

Şarköy'de "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı

04.11.2021 22:31
Şarköy'de

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince Vali Aziz Yıldırım başkanlığında "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı Şarköy ilçesinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince Vali Aziz Yıldırım başkanlığında "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı Şarköy ilçesinde yapıldı.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Yıldırım'a ilettiler. - TEKİRDAĞ

Şarköy'de Muhtarlarla Buluşma toplantısı
Şarköy'de Muhtarlarla Buluşma toplantısı

İçişleri Bakanlığı, Aziz Yıldırım, Fındık, Şarköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şarköy'de 'Muhtarlarla Buluşma' toplantısı - Son Dakika


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