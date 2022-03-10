Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi - Son Dakika
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Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi

10.03.2022 13:05

Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istediBURDUR Burdur'da şarküteride çalıştığı sırada öldürülen Hatice Işık davasında savcı mütalaasında haksız tahrik indirim uygulanmaksızın yargılanmasını istedi.

Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi

BURDUR Burdur'da şarküteride çalıştığı sırada öldürülen Hatice Işık davasında savcı mütalaasında haksız tahrik indirim uygulanmaksızın yargılanmasını istedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 28 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda Ramazan T, Hatice Işık ve eşinin çalıştığı şarküteriye pompalı tüfekle geldi. Burada Hatice Işık'a doğru ardı ardına ateş eden Ramazan T.'nin elindeki tüfeğin Mehmet Işık aldı. Ramazan T., tüfeği kaptırdıktan sonra geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada Sanık Ramazan T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Mahkeme salonunda Hatice Işık'ın annesi, babası, eşi ve avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu. Savcı tarafından sunulan mütalaada sanığın haksız tahrik indirimi uygulanmadan kasten öldürme suçunda yargılanmasını istedi.

Son sözü sorulan Ramazan T., "Ben hayatımda ilk defa bir kadına aşık olmadım. Daha öncede ilişkilerim oldu. Her ayrıldığım kişiyi öldürmedim. Ben kendimi masum göstermek istemiyorum ancak beni bu duruma kendileri teşvik etti. Üzerime mafya göndererek beni ve ailemi tehdit ettiler" dedi.

Mahkeme heyeti savunmaları dinledikten sonra sanık Ramazan T.'nin tutukluluk haline devam ettirerek, duruşmayı erteledi.

Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi
Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi
Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi

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Hatice Işık, Burdur, Nisan, Savcı, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şarküteri cinayetinde savcı haksız tahrik uygulanmadan yargılanmasını istedi - Son Dakika


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