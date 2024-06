Sarp Sınır Yolunda Tır Parkı İhtiyacı

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesinden Kemalpaşa ve Sarp Sınır Kapısı'na yolcu taşıyan dolmuş şoförleri bayram döneminde yolların bozuk olmasına ve yolun tırlar nedeniyle daralmasına tepki gösterdi. Dolmuş şoförü, "Bu sıkışıklıktan dolayı bu yolda sürekli kazalar yaşanırken birçok insan da hayatından oldu. Artık Sarp Sınır yolunda kazaların ve ölümlerin yaşanmaması için acil bir tır parkına ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'nin Gürcistan'a geçişleri sağlayan Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden tünel inşaatının yanı sıra, yolun her iki tarafının da tırlarla dolu olması kazalara neden oluyor. Sarp Sınır Kapısı'na yolcu taşıyan dolmuş şoförleri duruma tepki gösterdi.

"Çalışma devam ettikçe her gün tehlike"

Hopalı dolmuşçu şunları söyledi:

"Yollar tıkalı ve yolun her tarafında tırlar dolmuş ve giden tırlarda bize yol vermiyor dolayısıyla da yolcularımız sıkıntı yaşıyor. Yolda yaşadığımız sıkıntılar ortada ve biz acil olarak tır parkı istiyoruz. Hopa, Kemalpaşa ve Sarp Sınırı yolu üzerinde karayolunun her iki tarafının da tır dolu olmasından dolayı, yolda sürekli kazalar yaşanırken ve birçok insan da hayatını kaybetti. Artık Sarp Sınır yolunda kazaların ve ölümlerin yaşanmaması için acil bir tır parkına ihtiyaç var. İşlerimiz zaten durgun ama diğer taraftan da mazot ve diğer giderlerden dolayı da bize de para kalmıyor. Çalıştığımız sigortaya ve diğer giderlere gidince bize para kalmıyor. Bu yolda tünelin uzantısı da devam ediyor ama bir türlü bitmedi ve yoldaki çalışmalardan dolayı Sarp Sınır yolundaki sıkıntılar devam ediyor. Çalışma devam ettikçe, bu yolda her gün tehlike var ve yol tek şerite düştü bakın ortalarda dubalar var ve hala bir türlü bu tünel bitmedi."