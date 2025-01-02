SASKİ, Sakarya'nın Altyapısında Güçlü Dönüşüm İçin 239 Kilometre Hat Kazandırdı - Son Dakika
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SASKİ, Sakarya'nın Altyapısında Güçlü Dönüşüm İçin 239 Kilometre Hat Kazandırdı

SASKİ, Sakarya\'nın Altyapısında Güçlü Dönüşüm İçin 239 Kilometre Hat Kazandırdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2024 yılı boyunca şehrin altyapısına 239 kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı kazandırarak önemli adımlar attı. Ayrıca, yeni projelerle su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

02.01.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
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SASKİ, şehrin altyapı ağında güçlü adımlar atarak 2024 yılı boyunca 239 kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattını Sakarya'ya kazandırdı. Şehrin göz bebeği Sapanca Gölü ve son teknolojiye sahip arıtma tesislerinden elde edilen 107 milyon metreküp su ise 2024 yılı boyunca 562 bin 144 aboneye ulaştırıldı, 7 farklı tesiste 48 milyon 243 bin kW enerji üretildi. Büyükşehir, ayrıca 2025'te ise 42 milyon TL'lik yeni 'Lamellalı' projesi ve gölün korunmasıyla ilgili atacağı yeni adımlarla su stresini azaltacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2024 yılı yatırımları ile güçlü altyapı dönüşümünde önemli adımlar attı. Dirençli şehir anlayışına yakışır güçlü altyapı çalışmaları kapsamında Sakarya geneline 239 kilometrelik altyapı ağı kazandırıldı. 463 milyon liralık yatırımlar kapsamında 170 bin metrelik içme suyu, 46 bin metrelik atık su ile 23 bin metrelik yağmur suyu hattı Sakarya'nın bugün ve yarınlarına sorunsuz hizmet etmeye başladı. Sakarya'nın kaynaklarına sahip çıkmak için yapılan kaçak su kontrollerinde ise yıl boyunca 30 bin 558 adres kontrol edilmiş ve tespit edilen kaçak kullanımların önüne geçilerek 1 milyon 100 bin metreküp su israfının önlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın şehrin kaynaklarına gösterdiği hassasiyetle hayata geçirilen ve arıtma değerleri ile Türkiye'de bir ilk olacak 42 milyon liralık Lamellalı Ön Çökeltim Projesi için ilk adım atıldı. 2025 yılında tamamlanması hedeflenen ve Sapanca ile Karapürçek içme suyu arıtma tesisleri ile entegre şekilde çalışacak proje su kaynakları üzerindeki stresi azaltacak. Altyapı ve enerji yatırımlarında sürdürülebilirliği ön planda tutan SASKİ, su ve güneşten elde ettiği enerji ile 2024 yılında 115 milyon liralık gelir elde etti. ADASU, İkramiye, Hacımercan, Balıkçı, Hızırilyas, Keremali Hidroelektrik Santralleri ve Karaman Güneş Enerji Santrali'nden elde edilen enerji ile toplam 48 milyon 243 bin kilovatsaatlik elektrik üretildi.

Suyun bir damlasına dahi değer veren anlayışla yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2024 yılında 107 bin metreküpü içme suyu, 56 bin metreküpü de atık su olmak üzere toplam 163 milyon metreküp su arıtıldı. Son teknolojiye sahip arıtma tesislerinde arıtılan sular en temiz haliyle abonelere ulaştırılırken atık sular ise sağlıklı şekilde doğaya deşarj edildi. Böylelikle Sakarya'nın kaynaklarının üzerindeki stres azaltılarak geleceğin su mirası koruma altına alındı. Tüm altyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaş memnuniyeti de her zaman ön planda tutuldu. Yıl boyunca kurum tarafına gelen 553 bin çağrı yanıtlandı. Vatandaşlara geri dönüş sağlanarak yapılan anket sonuçlarında ise yüzde 91 oranında memnuniyet sağlandı. Şehri güçlü altyapı ağıyla buluşturmaya, su kaynaklarını korumaya ve alternatif su kaynakları oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, altyapıda ihtiyaçların çözümü için gereken adımları atmayı, suyun geleceğini güçlü adımlarla korumayı sürdüreceklerini kaydetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SASKİ, Sakarya'nın Altyapısında Güçlü Dönüşüm İçin 239 Kilometre Hat Kazandırdı - Son Dakika

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