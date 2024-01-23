Sason'da heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Derince köy yolu, ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Derince köyüne bağlı Özlüce mezra yolunda heyelan meydana geldi. Yaklaşık iki gün ulaşıma kapanan köy yolunda, köylülerin durumu yetkililere bildirmesiyle İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri tarafından temizleme çalışmaları başlatıldı. 4 saatlik çalışmayla köy yolu ulaşıma açıldı.