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Sason'da kar kaplı yollar üç gün sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Sason'da kar kaplı yollar üç gün sonra ulaşıma açıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla üç gün sonra ulaşıma açıldı.

24.01.2024 - 18:46,  Güncelleme: 18:56
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Sason'da kar kaplı yollar üç gün sonra ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 4 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla üç gün sonra ulaşıma açıldı.

Yüksek kesimlere yağan yoğun kar sonucu ilçeye bağlı Han, Vartanus, Gortil, ve Dağlıca mezra yolları ulaşıma kapandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, mezra yollarında kar temizleme çalışması başlattı. Üç gün süren çalışmaların ardından ulaşıma kapanan 35 kilometrelik yol, temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Sason\'da kar kaplı yollar üç gün sonra ulaşıma açıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sason'da kar kaplı yollar üç gün sonra ulaşıma açıldı - Son Dakika
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