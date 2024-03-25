Sason'da şiddetli yağış sonrası dere taştı, çilek bahçesi su altında kaldı

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.