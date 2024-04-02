AK Parti\'nin üst üste aday gösterdiği 30 büyükşehir seçimlerini kaybeden Mustafa Savaş sessiz kaldı

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AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste 3 dönem belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Savaş, CHP'li Özlem Çerçioğlu karşısında yine seçimleri kaybetti. Türkiye'deki 30 büyükşehir içinde AK Parti'nin üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden tek isim olan Savaş, böylelikle AK Parti'de bir ilke de imza atmış oldu. Aydın'da 'mükerer aday' olarak anılmaya başanan Savaş, seimden sonra herhangi bir açıklama yapmaması da dikkat çekti.

Cumhur İttifakı AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, üçüncü dönem için yeniden aday olduğu ve CHP'li Özlem Çerçioğlu'na karşı kaybettiği seçimlerin ardından henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Aydın'daki bazı başkan adayları da göreve yeni seçilen başkan adaylarına başarılar dileyerek seçim sürecinde çalışmalarına omuz verenlere teşekkür ederken, Savaş'ın sessiz kalması manidar bulundu. AK Parti'nin 30 büyükşehir arasında üst üste aday gösterdiği üç seçimi de kaybeden Mustafa Savaş, bu alanda partisi adına bir ilke imza atan isim olarak öne çıkarken, sonuçlara yönelik henüz herhangi bir değerlendirmede bulunmaması türlü yaklaşımları da beraberinde getirdi.

Taban teşkilatlarda değişim istiyor

Aydın'da 2014, 2019 ve 2024'te aday olarak yarışan Savaş'ın üçüncü kez katıldığı seçimlerden de mağlup olarak ayrılması, ildeki Cumhur İttifakı teşkilatlarının da içten içe kaynamasına neden oldu. Özellikle Aydın'daki AK Parti tabanı, Türkiye genelindeki bazı teşkilatlarda olduğu gibi Aydın'da büyük bir değişim ve yenilenme talebini seçim sonuçlarının ardından yüksek sesle dillendirirken, il ve ilçe teşkilatlarının sil baştan yenilenmesi yönünde de parti üst yönetimine çağrıda bulunmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı, "Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz" sözlerinin bir gereği olarak parti teşkilatlarına hesap sormaya hazırlandığı konuşulan ildeki AK Parti'ye gönül vermiş çok sayıda isim, faturanın sadece ekonomik göstergelere kesilmemesi gerektiğine de dikkati çekti.

Savaş içten içte tepkilerin odağında

AK Parti'nin Aydın'da seçimleri kazandığı dört ilçe olan İncirliova, Buharkent, Köşk ve Karpuzlu'dan, Savaş'ın yalnızca ikisinde birinci gelmesini de sorgulayan AK Parti tabanı, üçüncü kez yaşanan yenilginin de adeta göz göre göre geldiğine dikkati çekti. Bu dört ilçede de ekonominin gerekçe gösterilmeden adayların seçmenin ciddi desteğiyle seçimleri kazanmasının önemine vurgu yapan partililer, alınan seçim yenilgisinin ardından Mustafa Savaş ile süreci birlikte yönettiği kurmaylarına, sosyal medya hesaplarından da sert eleştiriler yöneltmeye başladı.

Urfalı Tuncer de eleştirilerden nasibini aldı

Öte yandan sonuçlara yönelik eleştirilerden Savaş'ın seçim sürecindeki en yakınlarındaki isimlerden olan AK Parti MKYK Üyesi Urfalı Mahmut Tuncer'in oğlu Mehmet Umut Tuncer de nasibini aldı. Sosyal medya hesabından Tuncer'i eleştirerek istifa çağrısında bulunan AK Parti önceki dönem Söke İlçe Başkan Yardımcısı Ferhat Karagöz, "Değerli kardeşim, MKYK listesine yazılıp Aydın'da arada otobüse trene binip çarşıya pazara kahvelere girip Ankara'ya sağlam rapor yazmalıydınız. Siyaset duygusallık kaldırmaz istifanızı vermenizi bekliyoruz. Diğerlerine de örnek olsun. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın, sizin bu hata ve yanlışlarınızdan 15 yıl görev yaptığım partimden istifa ettim seçim öncesi tepki olsun diyerek ama mazallah siz halen kelime oyunları yapıyorsunuz. Olmadı Tuncer kardeşim. Açın memleketin önünü, ket olmayın" ifadelerini kullandı. - AYDIN