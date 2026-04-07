Savaş Karşıtı Eylem: Çağlayan'dan Tek Adam Protestosu

07.04.2026 17:22
Dr. Hüseyin Çağlayan, Orta Doğu'daki savaşa duyarsızlık konusunda protesto gerçekleştirdi.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Çağlayan İran ile ABD ve İsrail savaşına ilişkin tek başına pankart açarak eylem yaptı. Çağlayan, "Son zamanlarda bulunduğumuz coğrafya savaş karşıtlığı konusunda biraz duyarsız kaldı. Dolayısıyla bu eylemi kişisel de olsa yaptım" dedi.

Munzur Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağlayan, Orta Doğu'daki savaş ve küresel güçlerin politikalarına ilişkin tek başına eylem yaptı. Kışla Meydanı'nda üzerinde "savaşa hayır", "no war, peace now", "haştiye wazeme" (barış istiyoruz) yazılı pankart açan Çağlayan, yaptığı açıklamada toplumun Orta Doğu'da yaşanan savaşa duyarsız kaldığını belirtti.

"Trump'ın açıklaması korkunç"

ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarına değinen Çağlayan, bu söylemlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Savaşın ikinci ayına giriyoruz. Bu süreçte son olarak Trump şöyle bir açıklama yaptı: 'Bir gecede İran'ı ortadan kaldırabilirim.' Bu korkunç bir açıklama. Savaş demek tahribat demek, yıkım demek, yoksulluk ve açlık demektir. Aynı zamanda çevre için de büyük bir yıkım anlamına gelir."

Savaşın yalnızca taraf ülkeleri değil, tüm coğrafyayı etkileyeceğini vurgulayan Çağlayan, şunları söyledi:

"Bu savaşın sonuçları insanlar için dramatik bir duruma dönüşecektir. Altyapılar bombalandığında açlık da olacak, göç de başlayacaktır. Bu durum ister istemez bizim coğrafyamızı da etkileyecektir. Bizler bu coğrafyada acıyı ve şiddeti yaşamış bir toplumuz. Bundan dolayı ben kişi olarak böyle bir eyleme ihtiyaç duydum. Son zamanlarda da bulunduğumuz coğrafya savaş karşıtlığı konusunda biraz duyarsız kaldı. Dolayısıyla bu eylemi kişisel de olsa yaptım."

Bazıları 'İran'a demokrasi getireceğiz' diyor. Oysa bu, İran halkının sorunudur. Dışarıdan bombalayarak demokrasi getirilemez. İran'da teolojik bir rejim olabilir, insan hakları ve demokrasi eksik olabilir ancak bunu ancak İran halkı değiştirebilir."

"Orta Doğu'ya barışı ABD getiremez"

ABD ve müttefiklerinin geçmiş müdahalelerini hatırlatan Çağlayan, bu girişimlerin demokrasi getirmediğini belirtti.

ABD ve İsrail'in saldırgan bir tutumu olduğunu söyleyen Çağlayan, şunları kaydetti:

"'Demokrasi getireceğiz' diyorlar ama Vietnam'a demokrasi getirdiler mi? Irak'a getirdiler mi? Afganistan'a getirdiler mi? Hayır. Barış da getirmediler. Bundan sonra da getiremezler. Bu tamamen çıkarlar doğrultusunda yürütülen bir politikadır. Savaşa karşı, hukuktan ve insan haklarından yana olan herkesin duyarlı olması ve tepki göstermesi gerekir. Ne yazık ki bulunduğumuz coğrafyada bu konuda yeterli duyarlılık gösterilmedi. Oysa bu tür gelişmelere karşı toplumun ses çıkarması büyük önem taşıyor."

Çağlayan, protestosunu açıklamanın ardından bitirdi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
