Savaşa rağmen İranlı turistlerin Van ilgisi sürüyor - Son Dakika
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Savaşa rağmen İranlı turistlerin Van ilgisi sürüyor

Savaşa rağmen İranlı turistlerin Van ilgisi sürüyor
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İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşa rağmen Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden Van’a gelen İranlı turistler, kentte alışveriş yapıp turistik noktaları geziyor, Van Gölü’nde düzenlenen tekne turlarında keyifli vakit geçiriyor.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşa rağmen Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden Van'a gelen İranlı turistler, kentte alışveriş yapıp turistik noktaları geziyor, Van Gölü'nde düzenlenen tekne turlarında keyifli vakit geçiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Van, İranlı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kapıköy Gümrük Kapısı üzerinden kente gelen İranlı turistler, alışverişin yanı sıra Van Gölü çevresindeki turistik noktaları ziyaret ederek tekne turlarına katılıyor.

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilimin zaman zaman şiddetlenmesine rağmen Türkiye'ye giriş yapan İranlı turistler, Van'da keyifli vakit geçiriyor. Özellikle doğal güzellikleriyle öne çıkan Edremit ilçesini ziyaret eden turistler, Kız Kalesi'ndeki seyir tepesinden Van Gölü ve kent manzarasını izliyor. Ardından Edremit Marina'dan düzenlenen tekne turlarına katılan turistler, Van Gölü üzerinde eğlenceli anlar yaşıyor. Teknede kendilerine ait müzikler eşliğinde eğlenen İranlı turistler, Van'ı çok sevdiklerini ve kentin herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirtiyor.

"Her şey 10 üzerinden 10"

İHA muhabirine konuşan İranlı turist Siti Teymuri, ailesiyle birlikte 3 günlük tatil için kente geldiklerini belirtti. Van'a ilk kez geldiklerini ve hayran kaldıklarını ifade eden Teymuri, "Biz İran'dan geldik, ailece geldik. 3 gün kalacağız, bugün ikinci günümüz. Ben Van'ı gerçekten çok sevdim ve bu benim ilk tecrübemdi. Pahalı ama gerçekten güzel. Ailece herkes eğlendi. İnsanlarınızın hepsi çok güzel. Yani nasıl diyeyim, hepsi çok güzel davranıyorlar. Hepiniz gerçekten güzelsiniz. Her şey 10 üzerinden 10" dedi.

"Eğer sınır kapanırsa burada kalacağız"

İran'daki ekonomik duruma da değinen Teymuri, "İran'da zam krizi falan olduğu için şimdi de her şey biraz kötü. Savaş da başladı yine. Eğer sınır kapanırsa burada kalacağız. Durum biz burada olduğumuz ilk zamanki gibi değil. Her şey giderek çok pahalılaşıyor. Okullar da başlıyor, herkes yine kötü" ifadelerini kullandı.

İran'ın Erdebil kentinden Van'a gelen Fehim Abdullahi ise İranlı turistlerin Van'a yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Biz İran'dan geldik, Erdebil şehrinden. Şimdilik 3 gün Van'da kaldık. Çok İranlı buraya geliyor. Hakikaten Türkler İranlılara çok saygılı davranıyorlar, çok güzel konuşuyorlar. Alışverişte İranlıları çok bekliyorlar. Gezmekte falan da çok güzel bulduk" diye konuştu.

"Herkese Van'ı tavsiye ediyorum"

Van'ı herkese tavsiye ettiğini belirten Abdullahi, "Ben herkese Van'ı çok güzel tavsiye ediyorum. Çok güzel eğlendik. Diskolarında, sokaklarında, teknelerinde çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel insanlar, çok güzel hava, çok güzel ortam var. Özellikle Van'a gelsinler, çok güzeldir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Savaşa rağmen İranlı turistlerin Van ilgisi sürüyor - Son Dakika

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