Savaşın Sonunda Ülkesine Dönüyor - Son Dakika
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Yerel

Savaşın Sonunda Ülkesine Dönüyor

Savaşın Sonunda Ülkesine Dönüyor

7 yıl sonra Suriye'ye dönen Malik Elali, annesini ve ülkesini özlediğini ifade etti.

12.12.2024 11:00
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Suriye'den 7 yıl önce savaşmamak için kaçan Malik Elali, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine dönmenin heyecanı içerisinde, "Ülkemi, annemi özledim. Gidince evleneceğim" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejimini devrildi. Savaşın son bulmasıyla Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar ülkesine dönüyor.

7 yıl önce Esad rejiminden kaçarak Suriye'nin Şam kentinden Türkiye'ye sığınan Malik Elali, ülkesine gitmeden önce İhlas Haber Ajansı'na röportaj verdi. Elali, "Ülkeme gittiğim için çok mutluyum. Çok şükür savaş bitti. Şimdi memlekete geri gideceğim. Annemi özlüyorum. Türkiye'de çalışarak aileme para gönderdim. Esad'dan kaçtım. Ülkemi özledim, annemi görmek istiyorum. Gittiğimde evleneceğim" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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