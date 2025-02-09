Savcılıktan Baroya Yanıt

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(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun internet sitesinden yapılan, Buca Kırıklar Cezaevi'ndeki darp iddiasına ilişkin cezaevi savcısı C.Y'nin tavrına yönelik paylaşımla ilgili "Görevli Cumhuriyet Savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır" açıklamasında bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Barosu Başkanlığının internet sitesinde yapılan ve görevli Cumhuriyet Savcımıza yönelik asılsız, tek taraflı itham içerir açıklama karşısında kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek üzere bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur" ifadeleri kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"Olay günü İzmir Barosuna kayıtlı olduğunu beyan eden avukat, Cezaevi idaresi ile görevli Cumhuriyet Savcımıza müracaat ederek müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna ilişkin belgelerin kendisine verilmesini istemiştir. Cumhuriyet Savcımız tarafından başvuran avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmaması karşısında talep uygun görülmeyerek vekaletname ibraz edilmesi halinde gereğinin yapılacağı kendisine usulünce bildirilmiştir. Aynı gün ilgili avukatın bu defa vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebi mevzuata uygun görülerek gereği ivedilikle yerine getirilmiştir.

Görevli Cumhuriyet Savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı yersiz ve haksız bir ithamdır. Cumhuriyet Savcılarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve elbette mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir."

İzmir Barosu'nun internet sitesinden birkaç gün önce yapılan açıklamada, "Bugün Buca Kırıklar Cezaevi'nde darp iddiası üzerine suç duyurusunda değerlendirmek üzere müvekkiline ait sağlık raporunu cezaevi yönetiminden talep eden bir meslektaşımız, cezaevi savcısı C.Y'nin 'senin zaten neden buraya geldiğin belli, provokasyona gelmişsin, teröristsiniz…' şeklindeki düşmanca tavrıyla karşılaşmış, meslektaşımız güvenlik görevlileri ile cezaevinden çıkartılmak istenmiştir. Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle ilettiği talepleri yüzüne karşı terörist diyerek reddeden zihniyeti reddediyoruz. Bu düşmanlık ve nefret karşısında meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve gerekli hukuki süreci takip edeceğimizi duyururuz" ifadelerine yer verilmişti.