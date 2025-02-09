Savcılıktan Baroya Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Savcılıktan Baroya Yanıt

İzmir Savcılığı, cezaevi savcısına ait darp iddialarını 'asılsız' olarak nitelendirdi.

09.02.2025 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Barosu'nun internet sitesinden yapılan, Buca Kırıklar Cezaevi'ndeki darp iddiasına ilişkin cezaevi savcısı C.Y'nin tavrına yönelik paylaşımla ilgili "Görevli Cumhuriyet Savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır" açıklamasında bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Barosu Başkanlığının internet sitesinde yapılan ve görevli Cumhuriyet Savcımıza yönelik asılsız, tek taraflı itham içerir açıklama karşısında kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmek üzere bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur" ifadeleri kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"Olay günü İzmir Barosuna kayıtlı olduğunu beyan eden avukat, Cezaevi idaresi ile görevli Cumhuriyet Savcımıza müracaat ederek müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna ilişkin belgelerin kendisine verilmesini istemiştir. Cumhuriyet Savcımız tarafından başvuran avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmaması karşısında talep uygun görülmeyerek vekaletname ibraz edilmesi halinde gereğinin yapılacağı kendisine usulünce bildirilmiştir. Aynı gün ilgili avukatın bu defa vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebi mevzuata uygun görülerek gereği ivedilikle yerine getirilmiştir.

Görevli Cumhuriyet Savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı yersiz ve haksız bir ithamdır. Cumhuriyet Savcılarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve elbette mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir."

İzmir Barosu'nun internet sitesinden birkaç gün önce yapılan açıklamada, "Bugün Buca Kırıklar Cezaevi'nde darp iddiası üzerine suç duyurusunda değerlendirmek üzere müvekkiline ait sağlık raporunu cezaevi yönetiminden talep eden bir meslektaşımız, cezaevi savcısı C.Y'nin 'senin zaten neden buraya geldiğin belli, provokasyona gelmişsin, teröristsiniz…' şeklindeki düşmanca tavrıyla karşılaşmış, meslektaşımız güvenlik görevlileri ile cezaevinden çıkartılmak istenmiştir. Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle ilettiği talepleri yüzüne karşı terörist diyerek reddeden zihniyeti reddediyoruz. Bu düşmanlık ve nefret karşısında meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve gerekli hukuki süreci takip edeceğimizi duyururuz" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: ANKA

İzmir Savcılığı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Cezaevi, Güncel, Yerel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Savcılıktan Baroya Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:05:54. #1.11#
SON DAKİKA: Savcılıktan Baroya Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.