Şavşat Belediye Başkanı Aydın'dan Konut Projesi Tartışmalarına İlişkin Açıklama: "Belediye Mali Krizde. Konut Üretimine Girmemiz Lazım" - Son Dakika
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Şavşat Belediye Başkanı Aydın'dan Konut Projesi Tartışmalarına İlişkin Açıklama: "Belediye Mali Krizde. Konut Üretimine Girmemiz Lazım"

19.06.2026 14:41  Güncelleme: 16:10
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AK Partili Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesine yönelik eleştirilere, belediyenin mali krizde olduğunu ve gelir elde etmek için konut üretimine girmeleri gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - AK Partili Artvin Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ilçedeki Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesine yönelik eleştirilere "Şavşat Belediyesi ciddi manada mali krizde. Belediyeye gelir elde etmemiz lazım. İmar planı çalışmasını yaptık, bitti. Başka ne yapmamız lazım? Konut üretimine girmemiz lazım" yanıtını verdi.

Şavşat ilçesindeki Dr. İsrafil Kışla Millet Parkı'nda planlanan yüksek yoğunluklu konut projesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

AK Partili Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, belediye tarafından düzenlenen "Vatandaş soruyor, Başkan cevaplıyor" programında tepkilere yanıt verdi.

AK Parti Artvin İl Başkanı Semih Aydemir, uvukat Uğur Kaya, belediye meclis üyeleri, İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun ile CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel ve çok sayıda ilçe sakinin katıldığı programda zaman zaman gerginlik yaşandı.

"ŞAVŞAT BELEDİYESİ CİDDİ MANADA MALİ KRİZDE"

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, belediyenin mali bir krizde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçmişte, şu an önünde program yaptığımız kaymakamlığı olduğu yeri park yapalım, kaymakamlık binasıyla belediye binasını İsrafil Kışlak Parkı'na yapalım diye öneriler gelmiş, projeler hazırlanmış; ancak bu reddedilmiş. Şu an karşımızda kocaman bir binanın önündeyiz ve Şavşat Meydanı böyle bir binayla kapanmış, İsrafil Kışlak Parkı da park olarak duruyor. Geçmişte keşke bunu yapsaydılar. Şavşat Belediyesi ciddi manada mali krizde. Belediyeye gelir elde etmemiz lazım. İmar planı çalışmasını yaptık, bitti. Başka ne yapmamız lazım? Konut üretimine girmemiz lazım. Bu kaymakamlık binasının olduğu yerdeki hatayı biz yapmayalım dedim. Yukarıda İsrafil Kışlak Parkı var, orası park değil mi? Evet, oranın park hakkını, şu anki belediye düğün salonunun bulunduğu ticaret ve konut alanına alalım burayı park yapalım, buranın ticaret ve konut hakkını da İsrafil Kışlak Parkı'na çıkaralım, takas yapalım dedik."

"ŞAVŞAT İRADESİNE SAYGI DUYUN"

Programda, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ile İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun arasında sözlü tartışma yaşandı.

"Şavşat halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye meclisi var. Bu kararları onlar alıyor. Siz de dışarıda bizi temsil ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Ancak bırakın kararları burada yaşayan insanlar versin" ifadelerini kullanan Belediye Başkan Aydın'a, İstanbul Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, "Bunu kabul etmiyorum. Ben Şavşat'ta yaşıyorum ve üreticiyim. Beni dışarıda göstermeyin" diye yanıt verdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şavşat Belediye Başkanı Aydın'dan Konut Projesi Tartışmalarına İlişkin Açıklama: 'Belediye Mali Krizde. Konut Üretimine Girmemiz Lazım' - Son Dakika

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