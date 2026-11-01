Şavşat Belediyesi afişlerinde 'Cumhuriyet Bayramı' ifadesine yer vermedi, tepki çekti - Son Dakika
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Şavşat Belediyesi afişlerinde 'Cumhuriyet Bayramı' ifadesine yer vermedi, tepki çekti

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Şavşat Belediyesi afişlerinde \'Cumhuriyet Bayramı\' ifadesine yer vermedi, tepki çekti
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Şavşat Belediyesi afişlerinde \'Cumhuriyet Bayramı\' ifadesine yer vermedi, tepki çekti
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Şavşat Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü için billboardlara astırdığı afişlerde 'Cumhuriyet Bayramı' ifadesine yer verilmemesi tepki çekti. YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel, Belediye Başkanı Durmuş Aydın'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Şavşat Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki billboardlara astırdığı kutlama afişlerinde "Cumhuriyet Bayramı" ifadesine yer vermemesi tepki çekti. YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel, Belediye Başkanı Durmuş Aydın'dan konuya ilişkin açıklama beklediklerini belirterek, "Buraya 'Cumhuriyet Bayramı' yazmaktan neden kaçınılmıştır, bunu merak ediyoruz" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla belediyeye ait billboardlara "Bayramınız kutlu olsun. Durmuş Aydın – Belediye Başkanı" yazılı afişler asıldı. Hangi bayramın kutlandığına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığı afişler tartışma yarattı. Afişlere tepki gösteren YENİ Parti Şavşat İlçe Örgütü belediyeden açıklama istedi.

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR ANCAK CUMHURİYET SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR"

YENİ Parti Şavşat İlçe Başkanı Yaşar Gülel, ilçe örgütü üyeleriyle birlikte afişin önünde basın açıklaması yaptı. Afişte "Cumhuriyet Bayramı" ifadesinin kullanılmamasını eleştiren Gülel, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, Şavşat Belediyemizin böyle bir afiş hazırlatmasına ve afişte 'Cumhuriyet Bayramı' ifadesine yer vermemesine üzülmüş bulunuyoruz. Makamlar gelip geçicidir ancak Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu bayram dini bayram mıdır, milli bayram mıdır? Buraya 'Cumhuriyet Bayramı' yazmaktan neden kaçınılmıştır, bunu merak ediyoruz. Belediye Başkanımızın bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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