Şavşat\'ta Şiddetli Sağanak Sele Dönüştü

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak kısa sürede sele dönüştü. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle cadde ve yolları su basarken, Artvin-Şavşat yolu taşkın ve biriken su nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Artvin Şavşat'ta öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda sel suları etkili oldu.

Yaklaşık 30 dakika süren şiddetli yağışın ardından özellikle ilçe merkezine ulaşımı sağlayan ana yolda taşkın meydana geldi. Yolda biriken yağmur suları ve yağışla birlikte sürüklenen malzemeler nedeniyle araç geçişi durdu.

Ulaşımın aksaması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yağışın etkisini azaltmasının ardından ekipler kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yolda biriken su ve taşınan malzemeleri temizleme çalışmaları sürüyor. Şavşat'ta kısa sürede etkili olan sağanak, ilçede ulaşımda aksamalara neden oldu.