Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir Valisi\'ni Ziyaret Etti

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a makamında ziyarette bulundu.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Savunma Sanayii Başkanı Sayın Görgün'ü Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyarette Başkan Görgün, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyaretin ardından Başkan Görgün, diğer programlarına katılmak üzere Eskişehir Valiliği'nden ayrıldı. - ESKİŞEHİR