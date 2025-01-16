Sazlı Köyü Beyaza Büründü - Son Dakika
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Sazlı Köyü Beyaza Büründü

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Sazlı köyünde etkili kar yağışı, manzaralar oluşturdu ve günlük yaşamda zorluklar yaşattı.

16.01.2025 15:47
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Haber: Mustafa Usta

(Sinop) - Sinop'un yüksek kesimlerinden Sazlı köyü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sazlı köyünde etkili olan kar yağışı, köyde hem muazzam manzaralar oluşturdu hem de günlük yaşamı etkiledi. Köy sakinleri, kış mevsiminin bu yıl geç başlaması nedeniyle karı özlediklerini ifade etti.

Köydeki kar manzarası, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir fırsat sunarken, karın etkili olduğu bölgelerde günlük hayatın zorlukları da gözlemlendi. Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, özellikle sürücüler için zincir, çekme halatı gibi ekipmanların yanlarında bulundurulmasının önemini vurguladı.

Sazlı Köyü Beyaza Büründü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sazlı Köyü Beyaza Büründü - Son Dakika

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