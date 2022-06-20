SCÜ'de liderlik eğitimi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Liderlik ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı" düzenlendi.

Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda SCÜ Kalite Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen programa SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, rektör yardımcıları, konuk konuşmacı Kayseri Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ebru Aykan, müdürler, akademik ve idari personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yıldız, "Günümüzde yükseköğretim sisteminin hızla değişen teknoloji, öğrenci beklentileri, sektörel ihtiyaçlar ve rekabet anlayışına uyum sağlaması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle kurumların, kurumsal dönüşümlerini sağlayacak yönetim modellerine sahip olması, etkin liderlik yaklaşımlarını benimsemesi, iç kalite güvence mekanizmalarının oluşturması ve kalite güvence kültürünü içselleştirmesi gerekmektedir" dedi.

Daha sonra Kayseri Üniversitesinden Prof. Dr. Ebru Aykan, bir sunum gerçekleştirdi. Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklara değinen Prof. Dr. Aykan, her iki pozisyon için de uygulanması gerekenleri kendi tecrübelerinden örnekler vererek sıraladı. Prof. Dr. Aykan'ın sunumunun sonunda Rektör Yıldız, kendisine plaket ve hediye takdim etti.

Sertifika programı dört gün boyunca devam edecek.