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Erzurum'da Şeb-i Arus etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika
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Erzurum'da Şeb-i Arus etkinliğine büyük ilgi

Erzurum'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla düzenlenen Şeb-i Arus etkinliğine büyük ilgi gösterildi. Etkinlikte sema gösterileri, müzik konseri ve Mevlana'nın şiirleriyle anma programı gerçekleştirildi.

21.12.2023 - 10:31,  Güncelleme: 10:34
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Şeb-i Arus etkinliğine yoğun ilgi

ERZURUM - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Erzurum'da Şeb-i Arus etkinliği gerçekleştirildi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen, katılımın yoğun olduğu etkinlikte, sema gösterileri ve müzik konseri gerçekleştirilerek şiirleriyle Mevlana anıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesince düzenlenen programda şiirler okundu, Mevlana'dan hikayeler ve hayatından kesitler anlatıldı.

Erzurum'daki Şeb-i Arus etkinliğe, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum\'da Şeb-i Arus etkinliğine büyük ilgi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Şeb-i Arus etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika
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