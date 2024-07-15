Şebinkarahisar'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şebinkarahisar'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su baskınlarına ve parke taşlarının sökülmesine neden oldu. Ayrıca Dereli-Şebinkarahisar karayolunda da heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tekrar ulaşıma açıldı.

15.07.2024 21:38
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şebinkarahisar ilçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan birçok işyerinde su baskınına yol açtı. Yağışın ardından vatandaşlar dükkanlara dolan suyu kova ve fırça yardımıyla tahliye etmeye başladı. Aynı zamanda yağışın etkisiyle oluşan sel nedeniyle cadde üzerindeki parke taşları söküldü. Vatandaşlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Diğer yandan Dereli-Şebinkarahisar karayolunun Tamzara mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan olayın ardından karayolu bir süre trafiğe kapanarak uzun araç kuyruğu oluşturdu. Karayolları ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından başlatılan çalışmayla karayolu temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Araç sürücülerine trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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