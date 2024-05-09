Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlarla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla bir araya geldiği programda, şeffaf belediyecilik anlayışını bu dönemde de devam ettireceklerini söyledi.

Seçer, 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Seçer, görevlerine devam eden muhtarlara tebrik, yeni seçilen muhtarlara ise hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Tarsus ve Çamlıyayla Belediye Başkanlarını ve muhtarlarını kutlayan Başkan Seçer, Mersin'i hep birlikte yöneteceklerini belirterek, "Uyum, birlik, beraberlik ve iletişim içerisinde başaramayacağımız hiçbir mücadele, aşamayacağımız hiçbir engel yok. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak parti ayrımı gözetmeksizin herkesin yanında duracağız ve beraberce 5 yılı herkesi mutlu ederek, yüzünü güldürerek, bize teşekkür ettirerek, hayır duasını esirgemeyecek bir şekilde bitireceğiz" dedi.

Sorumluluklarının ağır olduğunun altını çizen Seçer, vatandaşın güveninin değerli olduğunu belirterek "Geçtiğimiz seçimlerde seçmenin oy verme sebebi başkaydı. Son seçimlerde seçmen başka sebeplerle sandığa gidip şahsıma oy verdi. Eğer 5 yıllık süre boyunca belediye başkanının oyu yüzde 45'lerden yüzde 60'lara yükseliyorsa bu yükselişin nedeni vatandaşa götürdüğü hizmet, kurduğu gönül, sevgi ve saygı bağıdır. Bunun başka bir izahı yoktur" ifadelerini kullandı.

"Mersin huzur, barış ve birlik, beraberlik kentidir"

Mersin'deki farklı siyasi anlayışa sahip vatandaşların bir belediye başkanının etrafında birleştiğini belirten Seçer, siyasal olarak birbirine yakın olmayan görüşlerin son seçimlerde kendisine oy verdiğini vurguladı. Her 3 kişiden 2'sinin bir başkana oy verdiği bir şehrin izlenmesi ve iyi takip edilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, "Mersin huzur, barış, birlik ve beraberlik kentidir. 31 Mart'ta Mersinliler bunu sandıkta göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Şeffaf belediyecilik anlayışını bu dönemde de devam ettireceğiz"

Geçtiğimiz 5 yıllık görev süresince pandemi, doğal afetler, ekonomik kriz ve siyasi gerginlikler gibi pek çok olumsuz durumla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Seçer, meclis çoğunluğunu oluşturmamanın da yapılacak hizmetleri sekteye uğrattığını dile getirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen vatandaşların yapılan hizmetleri de gördüğünü kaydeden Seçer, "En ücra köşedeki Anamurlu vatandaşlarımız da en doğu kısımda kalan memleketim Tarsus'taki vatandaşım da bunları iyi takip etti demek ki. Yoksa bu kadar geniş bir halk kitlesinin desteklediği bir oy oranı ile bizi başkan yapmazdı" dedi. 2019'da meclisin ilk birleşiminde toplantının canlı yayınlanması için önergeyi verenin kendisi olduğunu hatırlatan Seçer, bu uygulamanın şeffaf belediyeciliğin en önemli örneklerinden biri olduğuna işaret ederek, "Biz hesap veriyoruz. Vicdanen de hukuken de rahatız. Bizi herkes izledi. Sonuçta siyaseten de kazanan biz olduk. Bu anlayışı devam ettireceğiz" diyerek şeffaf belediyecilik anlayışının her zaman sürdürüleceğinin altını çizdi.

"Kadın, çocuk veya yaş almış yurttaşlarımız bizim önceliğimiz"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara her zaman destek olduklarını belirten Seçer, "Başta 'kadın, çocuk veya yaş almış yurttaşlarımız bizim önceliğimiz' dedik. Evdeki hastaya baktık. Yemeği olmayan nenemin dedemin evine yemeğini gönderdik. Eğitim sorunu yaşayan ailelere destek olduk. Her ilçeye eğitim kurumu açtık. Tarım önceliğimiz diyerek fide, fidan, sulama borusu, alet ekipman desteği verdik. Torpil veya ayrıcalık yapmadık. Gerçek hak sahiplerine destek olduk. Biz bunun için bu kadar yüksek destek aldık. Aynı yolda da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal politikalar, yeni projelerle katlanarak artacak"

Tarsus ve Çamlıyayla'da hayata geçirdikleri ve yeni dönemde uygulamaya koyacakları projeler hakkında konuşan Seçer, bir yandan yol çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini, bir yandan da sosyal politikaların yeni projelerle katlanarak artacağını vurguladı. Tarımsal desteklerin de artarak devam edeceğini belirten Seçer, sulama kooperatiflerinin elektrik maliyetini en aza indirmek için Tarımsal Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini aktardı. Her bölgenin, kendine ait ürününü tanıtılması, markalaşması, coğrafi işareti, paketlenmesi, pazarlanması, yurt içinde ve yurtdışında tanınması için hayata geçirecekleri 'Köyümüz Atölye' projesinden de söz eden Seçer, bu sayede kırsalda ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Tarsuslular için muazzam tesis

Tarsus için son derece önemli olan Tarsus Tramvayının çalışmalarını başlattıklarını duyuran Seçer, projenin belirli bir bölümüne onay aldıklarını ve kalan bölümlerinin de onay almasının ardından projeyi gerçekleştireceklerini aktardı. Afet riski dolayısıyla yıkılan Şelale Otelin yerine de son derece modern bir tesis inşa edeceklerini söyleyen Seçer, şu bilgileri vrdi; "Vatandaşımızın ailesi ile gidebileceği, hafta sonu, akşam gidebileceği, etkinlik yapabileceği, bir araya geleceği muazzam bir tesis yapacağız." dedi.

Tarsus'ta 75, Çamlıyayla'da ise 6 yeni muhtarın göreve başladığını aktaran Seçer, kadın muhtar sayısının da artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Toplamda Tarsus'ta 9, Çamlıyayla'da 1 olmak üzere 10 kadın muhtarımızla görev yapacağız. Mersin genelinde de 22'den 49'a çıktı, orada da artış oldu. Tekrar hayırlı olsun diliyorum. Başarılı bir 5 yıl geçirmenizi diliyorum" diye konuştu. - MERSİN