SEDAŞ\'tan 136 Milyon TL\'lik Enerji Yatırımı

SEDAŞ, Karasu ve Kocaali sahil hattında hayata geçirdiği 136 milyon TL'lik yatırım çerçevesinde; enerji arz güvenliğini artırmayı, altyapıyı modernize etmeyi ve bölgenin büyüyen ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri sahil bölgesinde elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Enerji arz güvenliğini artırmanın yanı sıra hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde yükseltmeyi hedefleyen stratejik yatırım, bölgedeki modernizasyon çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturuyor. Toplam 136 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilecek proje çerçevesinde, Karasu Trafo Merkezi'nden Kocaali Sahil Kök'e uzanan çift devre çıkış hattı inşa edilecek. Çalışmalar doğrultusunda 3 dağıtım merkezi, 5 trafo, 30 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim (YG) yer altı hattı, 1,25 kilometre alçak gerilim (AG) yer altı hattı, 2,27 kilometre YG havai hat ve 6 kilometre civarında AG havai hat devreye alınacak.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Karasu-Kocaali hattının artan nüfus, turizm potansiyeli ve mevsimsel yük değişimleri nedeniyle enerji altyapısında kritik bir odak noktası haline geldiğine dikkat çekildi. Özellikle sahil bandında yaşanan talep artışına cevap verecek şekilde planlanan bu yatırım, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin uzun vadeli büyüme dinamiklerine uyum sağlayacak güçlü bir altyapı sunacak. - SAKARYA