SEDAŞ, Yılbaşı İçin Nöbetçi Ekip Oluşturdu

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Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yılbaşı tedbirleri kapsamında muhtemel elektrik kesintileri ve arızalarına karşı elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde bulunan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de 513 kişilik nöbetçi ekiple görev yapacak.

SEDAŞ, 2025 yılını karşılarken enerji arzında sorun yaşanmaması için bakım ve yatırımdan kaynaklı planlı kesintileri erteledi. Bunun yanı sıra SEDAŞ'ın 513 saha personeli ve 99 tam donanımlı arıza onarım aracı ile muhtemel arızalara karşı anında müdahale edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı.

SEDAŞ yöneticileri yeni yıl ilave tedbirleri kapsamında bölgeyi mercek altında alarak, SCADA Uzaktan Kontrol Merkezinden anlık bilgi akışı ile koordinasyon çalışmaları yürütüleceğini açıkladı. - KOCAELİ