Sedat Kılınç, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 2 ödüle birden layık görüldü - Son Dakika
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Sedat Kılınç, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 2 ödüle birden layık görüldü

Sedat Kılınç, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni\'nde 2 ödüle birden layık görüldü

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 'Yılın en başarılı inşaat şirketi' ve 'yılın en başarılı iş insanı' ödüllerini aldı. Kılınç, ödül töreninde Türk kadınlarını da kutladı.

21.08.2024 14:29
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İş insanı Sedat Kılınç; Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 2 ödüle birden layık görüldü.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç; 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 2 ödüle layık görüldü. "Yılın en başarılı inşaat şirketi" ve "yılın en başarılı iş insanı" ödüllerini alan Kılınç; "Bugün şehrimize ulusal anlamda iki ödül kazandırmaktan çok mutluyum. Bu ödülleri almamda en büyük katkısı olan çalışma arkadaşlarıma, aileme, sevenlerime, dostlarıma ve Kayseri halkına çok teşekkür ederim. Bu günden sonrada Ülkem için çok çalışmaya,üretmeye ve sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla bulunmaya gayret göstereceğim" dedi.

Ödülünü Özge Ulusoy ve Demet Şener'den alan Sedat Kılınç; "Ben iş dünyasının temsilcisiyim. Ayrıca siyaset arenasında da görev yapıyoruz. Bugün burada ödül alacak insanların neler çektiğini, bu ödülü alana kadar ne mücadeleler yaptığını, ne çileler çektiğini, sabahlara kadar uyumadıklarını en iyi bilen ve en iyi anlayan bir iş insanıyım. Ülkemizin şartlarında, iktisadi problemlerin derinleştiği bu dönemde iş hayatında başarılı olmak çok zor. Sadede çok çalışmak gerekmiyor, ön görü de gerekiyor. Ülkemizin bulunduğu durumda ön görülü olmazsanız başına her an bir şeylerde gelebiliyor. Bugün burada bir çok Türk kadını da ödül alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarıyla ilgili söylediği, "Kahraman Türk kadını yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göğe yükselmeye layıktır" sözünü hatırlatmak istiyorum. Türk kadınlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kılınç ayrıca; ödül töreninde pop şarkıcısı Yonca Evcimik'e "Yonca Bizi 90'lara götür, ikonik popstar ve hayvan hakları onur ödülünü sahnede taktim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sedat Kılınç, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde 2 ödüle birden layık görüldü - Son Dakika

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