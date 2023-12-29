Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamasına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi ile belediye çalışanları katıldı.

Personellerin yeni yılını kutlayan Başkan Yetişkin, "Biliyorsunuz çok zor bir yıl geçirdik. Deprem, ekonomik kriz, afetler...Seferihisar Belediyesi olarak herkesin yardımına sizler sayesinde koştuk. Sizlerin cefakarlığı sayesinde iyi günde kötü günde vatandaşın yanındayız diyebiliyoruz. Seferihisar sizler sayesinde bu kadar güzel" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN EMEKLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ"

Başkan Yetişkin, "Bizim için emekleriniz çok kıymetli. Sizlerle kol kola yürümekten dolayı her zaman gurur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl öğrendiğimiz en önemli şey bir arada olmak ve dayanışma oldu. 2024 yılında da, sonraki yıllarda da her zaman bir arada ve dayanışma içinde olacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma yeni yılda sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir yıl diliyorum" dedi. Konuşmanın ardından ardından Başkan Yetişkin, tüm çalışanlarla tek tek görüşerek yeni yıllarını kutladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mesai arkadaşlarının yeni yılını kutladı. Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamasına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Hepterlikçi ile belediye çalışanları katıldı.

Personellerin yeni yılını kutlayan Başkan Yetişkin, "Biliyorsunuz çok zor bir yıl geçirdik. Deprem, ekonomik kriz, afetler...Seferihisar Belediyesi olarak herkesin yardımına sizler sayesinde koştuk. Sizlerin cefakarlığı sayesinde iyi günde kötü günde vatandaşın yanındayız diyebiliyoruz. Seferihisar sizler sayesinde bu kadar güzel" ifadelerini kullandı.