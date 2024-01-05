Ata Ekmeği'ni anlatmak üzere, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne konuk olan Seferihisar Belediyesi'nin Tarım Danışmanı Tuncer Beybağ, öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Ata ekmeğini öğrencilere ikram eden Beybağ, sunumun ardından gençlerin sorularını da yanıtladı. Beybağ, "Okulun gastronomi kulübünün Tübitak yarışmasına katıldığı bu konu ile ilgili anlattıklarım çok kıymetli. Umarım gençlerimizin bilinçlenmesine katkım olmuştur" sözlerini ekledi.
Seferihisar Belediyesi Tarım Danışmanı Tuncer Beybağ, "Günümüz beslenmesinin cazibe merkezi haline gelen Seferihisar toprakları doğal lezzetleri ile değerini katlamaya devam ediyor. Topan karakılçık buğdayımız içerisindeki A,E,B,K vitaminleri ve zengin magnezyum, çinko, demir, kalsiyum minerallerinin besleyici gücüyle doyumu sağladığı gibi ekmek tercihinde de hızla artış gösteren bir lezzet haline geliyor" dedi.
Son Dakika › Yerel › Seferihisar Belediyesi, Ata Ekmeğini Liselerde Tanıtıyor - Son Dakika