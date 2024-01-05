İzmir Seferihisar\'ın atalık buğdayından yapılan ata ekmeği TÜBİTAK projesi oldu

İzmir Seferihisar'ın atalık buğdayı topan karakılçıktan yapılan ata ekmeği, TÜBİTAK 4006 projesi arasına girdi. Seferihisar Belediyesi, ata ekmeğini liselerde tanıtarak geleneksel tarım ürününü yeni nesiller arasında yaşatmayı hedefliyor.

TÜBİTAK'ın projeleri arasında sunulan ata ekmeği, liseli öğrenciler arasında da merak uyandırdı. Ata ekmeğinin elde edilme ve üretim süreci, aynı zamanda özellikleri yönünden zenginliği, konuşulan bir konu oldu.

Ata ekmeğini anlatmak üzere Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesine konuk olan Seferihisar Belediyesinin Tarım Danışmanı Tuncer Beybağ, öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Ata ekmeğini öğrencilere ikram eden Beybağ, sunumun ardından gençlerin sorularını da yanıtladı. Beybağ, "Okulun gastronomi kulübünün, TÜBİTAK yarışmasına katıldığı bu konu ile ilgili anlattıklarım çok kıymetli. Umarım gençlerimizin bilinçlenmesine katkım olmuştur" dedi.

Anadolu'nun atalık buğdaylarından biri olan, Seferihisar'a özgü topan karakılçığın faydalarını öğrencilere anlatan Tuncer Beybağ, "Günümüz beslenmesinin cazibe merkezi haline gelen Seferihisar toprakları, doğal lezzetleri ile değerini katlamaya devam ediyor. Topan karakılçık buğdayımız, içerisindeki; A, E, B, K vitaminleri ve zengin; magnezyum, çinko, demir, kalsiyum minerallerinin besleyici gücüyle doyumu sağladığı gibi ekmek tercihinde de hızla artış gösteren bir lezzet haline geliyor" diye aktardı. - İZMİR