Seferihisar Belediyesi, mandalina ve zeytin üreticilerine sulama suyu desteği sağlayacak - Son Dakika
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Yerel

Seferihisar Belediyesi, mandalina ve zeytin üreticilerine sulama suyu desteği sağlayacak

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Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız' dedi.

23.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:39
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Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" dedi.

Seferihisar Belediyesi, ilçede tarımsal kalkınmayı artırmak için önemli destek çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Üzüm üreticilerine 5 bin litre sıvı bordo bulamacı dağıtımı yapan belediye, desteklerine aralıksız devam ediyor. Sulama sezonunun başlaması ile birlikte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacaklarını duyurdu. Sulama desteğinden yararlanmak isteyen baraj sulama suyu abonesi üreticiler, Seferihisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunacak.

"TARIMSAL KALKINMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Başkan Yetişkin, "Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapıyoruz. Tıpkı 100 yıl önce en zor koşullarda Cumhuriyetimizi kuran, milli üretime ve tarımsal kalkınmaya büyük önem veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rehber edinen bir anlayışla, üreticimizin ekonomik sıkıntılarını, ürün bakımından zengin topraklarımızı işleyerek, ayağa kalkacağına inanıyoruz. Var gücümüzle ilçemizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Seferihisar Belediyesi, mandalina ve zeytin üreticilerine sulama suyu desteği sağlayacak
Kaynak: ANKA

İsmail Yetişkin, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi, mandalina ve zeytin üreticilerine sulama suyu desteği sağlayacak - Son Dakika

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