Seferihisar Belediyesi, Seferiçınar Yaş Alma Merkezi\'nde Atölye Çalışmalarına Başladı

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Seferihisar Belediyesi, hizmete açtığı Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde üyelerine yönelik atölye çalışmalarına başladı. Klinik Pilates atölyesine, 50 yaşının üzerindeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Seferihisar Belediyesi, 50 yaş üstü vatandaşlara hizmet vermek için açtığı Seferiçınar Yaş Alma Merkezi'nde atölye çalışmalarına başladı. Belediye, felsefe atölyesinden klinik pilatese, okuma yazma atölyesinden alzheimer'a karşı satranç derslerine geniş yelpazede birçok etkinliği vatandaşların hizmetine sunuyor.

"DAHA YAŞANILIR BİR SEFERİHİSAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaş almış hemşehrilerinin Seferihisar'da konforlu bir yaşam sürdürebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizerek, "İlçemizde 50 yaşının üzerindeki nüfus günden güne artıyor. Yaşlı dostu bir kent vizyonuyla tüm çalışmalarımızı tek bir çatı altında toplayarak, hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri Yaş Alma Merkezimizi hizmete açtık. Burada 50 yaşının üzerindeki tüm komşularımız hangi konuyla ilgili gelirlerse gelsinler, bu birimde hizmet alarak taleplerini iletebilecek. Seferihisar'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.