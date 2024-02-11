Seferihisar\'da İçme Suyu Hatları Yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'da 250 kilometre içme suyu iletim hattı ve 90 kilometre abone branşman hattı olmak üzere toplam 340 kilometrelik hat çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 60'ı gerçekleşen proje tamamlandığında ilçenin tüm içme suyu hatları yenilenmiş olacak.
43 bin olan nüfusu yaz aylarında 200 bine yaklaşan Seferihisar'ın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmalar sona yaklaştı. İZSU Genel Müdürlüğü ilçedeki tüm altyapı ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Seferihisar'daki içme suyu hatlarını da baştan sona yenileniyor.
Toplam 250 kilometre içme suyu iletim hattı ve şebeke hattı imalatının yanı sıra 90 kilometre de abone branşman hattı imalatı sürüyor. Bugüne dek 150 kilometre içme suyu iletim hattı ve şebeke hattı imalatı tamamlandı. Çalışmaların ilerlemesiyle bölgedeki su kayıp kaçak oranları da önemli ölçüde azaldı.
İZSU, Seferihisar'da içme suyuna kesintisiz erişimi güvence altına almak amacıyla, 2 yeni içme suyu kuyusu açtı. Sağlıklı içme suyunun her haneye ulaşması için Beyler Mahallesi'nde paket içme suyu arıtma tesisi yapılarak hizmete alındı.
Bu yaz deniz daha temiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 95 milyon liraya mal olacak Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Deniz Deşarj Hattı'nın yapım çalışmalarını da sürdürüyor. 2 bin 500 metrelik deniz deşarj hattı ve yeni terfi hattı sayesinde Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan arıtılmış sular sahil bandının 1 kilometre açığına verilecek. - İZMİR
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