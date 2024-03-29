Seferihisar'da Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Seferihisar'da Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere

Seferihisar\'da Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere

Seferihisar'da İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı çalışmalarında yüzde 50 seviyesine gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, Seferihisar'ın değerine değer katacak bir çalışma olduğunu söyledi.

29.03.2024 17:37  Güncelleme: 17:50
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Seferihisar'da İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı çalışmalarında yüzde 50 seviyesine gelindi. 88,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projenin imalat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, "Bugün de bu hayalin sonuna geldik. Kısa bir süre sonra hayata geçirilecek proje Seferihisar'ın değerine değer katacak. Çok gururlu ve mutluyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar'ı cazibe merkezi haline getirecek Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı'ndaki çalışmaları inceledi. Proje hakkında detaylı bilgi veren Başkan Tunç Soyer, "Kocaçay tüm Seferihisarlıların hayaliydi. 10 yıl Seferihisar'da belediye başkanlığı yaparken burasının bir rekreasyon alanına dönüştürülmesi ve ıslahının yapılmasını hayal etmiştik. Bugün de bu hayalin sonuna geldik. 3-4 aylık bir sürenin sonunda proje tamamlanıyor.  Yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş yolu ve 2 kilometrelik bisiklet yolunu içerisinde barındıran Kocaçay Deresi, tüm Seferihisarlıların nefes alacağı bir alan olacak. Kafeteryasıyla, seyir teraslarıyla, güneşlenme balkonlarıyla yepyeni bir yaşam alanı olacak. Seferihisar'ın değerine değer katacak bir çalışma oldu. Çok gururluyuz, çok mutluyuz" dedi.

KARBON TUTAN YEŞİL ÇİT

Kocaçay Deresi, 88,5 milyon liralık yatırımla sürdürülebilir kentsel tasarım alanına dönüşüyor. 136 bin metrekarelik alanda yürütülen projede bin 500 mevcut ağaca ek 484 ağaç daha dikilecek. Karbon tutan bitkilerden oluşan yeşil çitle çevrelenen dere kenarında ahşap güneşlenme terası, oturma birimleri, yürüyüş yolları ile oyun alanları yer alacak. Projenin yüzde 50'sini tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dere içerisindeki taş perde ve dere zemini çalışmaları bitirildi. Köprülerin yapımına başlayan Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, elektrik ve su alt yapısı, Seferihisar ana yol bağlantısı, aydınlatma direkleri, tersip bendi imalatları ile seyir teraslarını tamamladı. Kaldırım, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu imalatlarına başlandı.

Kaynak: ANKA

Tunç Soyer, Yerel yönetim, Çevre, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar'da Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar'da Kocaçay Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Alanı Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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