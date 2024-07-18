Seferihisar'da Lavanta Hasadı Heyecanı - Son Dakika
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Seferihisar'da Lavanta Hasadı Heyecanı

Seferihisar\'da Lavanta Hasadı Heyecanı

Seferihisar ilçesinde lavanta hasadı başladı. Lavanta aromatik bir bitki ve yağı çok değerli olduğu için birçok kozmetik üründe kullanılıyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, lavanta ekiminin arttığını ve ilçenin lavantalarıyla da ünlü hale geldiğini belirtti.

18.07.2024 09:43  Güncelleme: 09:49
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 200 dönüm arazi üzerinde lavanta hasadı heyecanı yaşanırken; parfüm, sabun, oda spreyi gibi sayısız kozmetik ürünlerde kullanılan lavantaların kokusu Turgut Mahallesi'ni sardı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 5 yıl önce 5 dönüm arazide başlayan lavantaların yayıldığını ifade ederek, "Lavanta aromatik bir bitki ve yağı çok değerli. Vatandaşlarımız; sabun, parfüm, oda spreyi gibi ürünlere kendisi katma değer katarak piyasaya sürüyor" dedi.

Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde, 5 yıl önce 5 dönüm araziye ekilen ve zamanla 200 dönüme yayılan lavantalar, her yıl düzenli olarak temmuz ayında hasat ediliyor. Bu yılda hasat heyecanı yaşanırken, Turgut Mahallesi'ni lavantaların mis kokusu sardı. Belediyenin örnek olması için ektiği alanda hasat yapan çalışanlar, lavantaları titizlikle topluyor.

Sayısız kozmetik üründe kullanılıyor

Araçlara yüklenen lavantalar, daha sonrada mahalle meydanına getirilerek makinelerde işleniyor ve yağı çıkartılıyor. Lavanta yağları, daha sonrada; parfüm, sabun, oda parfümü gibi sayısız kozmetik ürünlerin hammaddesi olarak kullanılarak piyasaya sürülüyor.

"Seferihisar artık lavantalarıyla da ünlü"

Tarlaya gelerek lavantaların hasadını yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, örnek olması için 5 yıl önce Turgut Mahallesi'ndeki 5 dönüm alana lavantaları ektiklerini, zamanla vatandaşların katılımıyla lavanta ekiminin arttığını söyledi.

Yetişkin, Seferihisar'ın turizm, mandalina ve konumuyla ön plana çıktığını ve artık lavantalar ile de ilçenin adının duyulduğunu aktardı.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı bu yıl şenlik yapılmayacağını ifade eden Başkan Yetişkin, "Şimdi 5 yıl önce 5 dönüme ekerek başladık. Belediye olarak, bu işin burada yapılabilir olduğunu köylüye göstermek için lavanta diktik. Seferihisar artık sadece; deniziyle, kumuyla, turizmiyle, mandalinasıyla bilinen bir yer değil, lavantası da buna eklendi. Her yıl burada hasat şenlikleri yapıyorduk; fakat bu yıl tasarruf tedbirlerinden dolayı şenlik yapamıyoruz. Yapamasak da 21 Temmuz 2024 Pazar günü mahallemizde hep birlikte kapsamlı bir şekilde hasadımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Köylülerimiz piyasaya sürüyor"

Belediye olarak lavantaların yağının çıkartıldığını anlatan Başkan İsmail Yetişkin, "Lavantalar, yağı çıkartıldıktan sonra satılıyor. Birçok köylü zaten yağ olarak satmıyor artık. Tamamen kendisi değişik ürünlere çeviriyor işte; sabun, parfüm, oda spreyi gibi kendisi katma değer katarak piyasaya sürüyor bu ürünleri. Bizim köy pazarlarımız var. Köy pazarlarımızda biz stant veriyoruz. Vatandaşlarımızda bu ürünleri satma fırsatı yakalıyor. Her zaman lavantalara talep var. Aromatik bir bitki ve yağını çıkartıyorsunuz ve yağı çok değerli. Onun için her zaman alıcısı ve talebi var" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar'da Lavanta Hasadı Heyecanı - Son Dakika

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