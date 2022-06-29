Turgut ve Düzce Köyleri'nde lavanta ve ekinezya hasadı yapılarak başlanacak hasat şenliği, stantlar, konser, bando dinletisi, lavanta şerbeti ikramı ve lavanta yağı çıkartma etkinlikleri ile devam edecek.

Kaynak: ANKA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Seferihisar'da Lavanta ve Ekinezya Hasadı Şenlikle Kutlanacak - Son Dakika

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