Seferihisar ve Hamm Belediyeleri Arasında İş Birliği Protokolü

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Seferihisar Belediyesi, 2010 yılından beri dostluk bağlarını kuvvetlendirdiği ve Seferihisar ile iş birliği protokolü olan Almanya'nın Hamm kentinden gelen misafirlerini ağırladı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i ziyaret ile başlayan gün sunum ve saha gezisi ile devam etti. Katılımcıların arasında Hamm Belediye Başkanı Marc Herter, Proje Koordinatörü ve Göç Entegrasyon Daire Personeli Sema Ataklı, Özel Kalem Müdürü ve Başkan Danışmanı Damian Chatna ile Uyum Meclis Başkanı İsmail Erkul yer aldı.

Uluslararası projelerin ve dayanışmanın devam etmesini amaç edinen her iki belediyeninde bir araya geldiği ziyarette, ortaklaşa proje önerileri sunuldu. Her iki belediye ve proje ile birlikte sosyal dayanışmayı güçlendirmek, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve topluluk içinde aktif katılımı teşvik etmek hedeflendi. Bu görüşme ile ortak benzerlikler, ortaklaşabilecek yeni konular konuşuldu.

"Mahalle Evi'nde hayat var"

Seferihisar'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilmeye hazırlanan Mahalle Evi projesi, Hamm ziyaretçilerine tanıtıldı. Hamm Belediyesi tarafından yürütülen Family Town Projesi ile ikiz proje olarak yürütülmesi planlanan proje, Seferihisar'ın merkez dışındaki mahalle ve köylerinde yaşayan vatandaşların hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayarak geleceklerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Proje, Seferihisar halkının demografik fark gözetmeksizin sosyal hayata katılımını artırmayı, kültür ve sanat faaliyetlerini köy ve mahallelere yaymayı, gelenek ve görenekleri yaşatmayı ve mahalle kültürünü canlandırarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, mahalle sakinlerinin becerilerini geliştirmek ve sosyal hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak projenin önemli bir parçası.

Mahalle Evleri, ulaşımı zor olan kırsal mahallelerde konumlandırılarak belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına getiriyor ve onların toplumsal hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlıyor. Bu projeyle birlikte, hem sosyal hem de kültürel anlamda mahalle halkının yaşam kalitesini artırmak amaçlanıyor. - İZMİR