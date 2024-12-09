Şehidin kabrine öğrenciler duygu dolu notlar bıraktı

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın kabrini Fekeli öğrenciler ziyaret ederek duygu dolu mektupları kabrine bıraktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ geçtiğimiz hafta vasiyeti üzerine memleketi Adana'da Hacı Sabancı Camii'nde namazı kılınarak Feke ilçesinde Ormancık Mahallesine defnedilmişti.

Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şehit Eren Kızıldağ için bir araya gelerek kabrini ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Feyza Yılmaz'ın da katıldığı ziyarete duygu dolu anlar yaşandı. İlçede okuyan birçok öğrenci şehidin kabrini ziyaret ederek duygu dolu mektuplar bıraktı. Öğrencilerin, "Eren abi, şehit mi düştün asker, cennet koktu da her yer. Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek şehidin resmi ile hazırladıkları notlar dikkat çekti.

Öğrenciler, "Kurşun oruç bozmaz şehidim sen Allah katında iftara davetlisin, dersimiz matematik konumuz vatan" notlarını şehidin kabrine bıraktı. - ADANA