Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi

23.04.2022 22:01
Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi

Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı Belediyeye ait Ağalar Konağı'nda gerçekleştirildi.

Programda, Kaman Gökkuşağı Derneği Hafızlık Kursu öğrencileri, sema gösterisi eşliğinde ilahi okudu. 150 şehit ailesi ve gazinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında konuşan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bu toprakları vatan yapan aziz şehitler sayesinde ağız tadı ile iftar sofralarının kurulduğunu söyledi. Şehit annelerinin "vatan sağ olsun" düsturu ile her şeyini Allah'a, vatana ve bayrağa feda edebileceğini aktaran Kılıçaslan, "Dağ gibi yürekleri olan anaların, ailelerin bu millet için kara toprağa uğurlandığı evlatları bu milletin öz evlatlarıdır. Herkes öz evladına nasıl davranıyorsa şehitlerimizin anne babalarına da öyle davranmalıdır. Rabbim birliğimizi daim kılsın" dedi. Programa Kırşehir'de özel bir firma da katkı sundu. - KIRŞEHİR

Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi
Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi

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Son dakika haberi | Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu Son dakika haberi | Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler iftar programında buluştu

Gökkuşağı Derneği, Kırşehir, Vatan, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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