Şehit aileleri ile gazilere İftar - Son Dakika
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Şehit aileleri ile gazilere İftar

09.04.2022 10:34
Şehit aileleri ile gazilere İftar

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine bir iftar yemeği verildi.

Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine bir iftar yemeği verildi.

Polisevinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, protokol üyeleri ile şehit aileleri ve gazi ile yakınlarını kapıda karşıladı.

Şehit aileleri ile gazi ve yakınlarına iftar yemeğine protokol üyeleri eşleriyle birlikte katıldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Şube Müdürleri şehit ve gazi aileleri ile birlikte aynı masada iftar açtılar.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile Vali Recep Soytürk'ün yaptıkları kısa konuşmadan sonra protokol üyeleri, iftar yemeğinden sonra tek tek şehit aileleri ile gazilerin masasına oturarak sorun ve sıkıntılarını dinlediler.

İftar yemeğine Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, Kilis Sivil Şehitler Derneği Başkanı Veysel Evran, protokol üyeleri, şehit aileleri ila gaziler ve yakınları ile emniyet mensupları katıldı. - KİLİS

Şehit aileleri ile gazilere İftar
Şehit aileleri ile gazilere İftar

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Emniyet Müdürlüğü, Kilis, İftar, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit aileleri ile gazilere İftar - Son Dakika


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