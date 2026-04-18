Şehit aileleri, şehitler haftasında bir araya geldi

18.04.2026 14:43
KIRŞEHİR (İHA) – Şehitler Haftası dolayısıyla Kırşehir'de Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri mevlit programında bir araya geldi.

Programda açıklamada bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan; şehitler haftasının milletin hafızasını diri tutma, vefa gösterme ve sorumlulukları hatırlama vesilesi olduğunu söyledi. Kılıçaslan açıklamasında; "Şehitlerin emanetine sahip çıkmak bir görevden öte vicdani bir sorumluluktur. Şehitlerin hatırasını yaşatmak önemli sorumluluklardan biridir. Bu tarih sadece bir anma değil; bir milletin hafızasını diri tutma, vefasını gösterme ve borcunu hatırlama zamanıdır. Aziz şehitlerimiz; bu vatanın toprağına isimlerini kanlarıyla yazmış, bayrağımızı yere düşürmemek için canlarını hiçe saymış kahramanlarımızdır. Onların emanetine sahip çıkmak, sadece bir görev değil; aynı zamanda bir vicdan borcudur. Bu büyük emanetin bilinciyle hareket ediyor, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Şehit aileleri, şehitler haftasında bir araya geldi
