Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Tire Şubesi Açıldı

(İZMİR) – Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği (ŞAGAD) Tire Şubesi, düzenlenen törenle açıldı.

ŞAGAD Tire Şubesi'nin açılış töreni Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Şehit Aileleri ve ŞAGAD Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ilçe protokolü üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan ŞAGAD Tire Şube Başkanı Feridun Özcan, "Bu dernek, sadece bir çatı değil, aynı zamanda vefa, minnet ve dayanışmanın adı olacaktır. Bu topraklar için canını feda eden aziz şehitlerimizin ailelerine ve hayatını ortaya koyarak görev yapan gazilerimize her alanda destek sunmayı ilke edinmiş bir yapı ile yola çıkıyoruz. Son dönemde, gazilerimiz ve şehitlerimizin adını ve manevi değerlerini kullanarak kurulan, ancak doğrudan gaziler ve şehit yakınlarından oluşmayan bazı oluşumların varlığı kamuoyunda kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki; gaziler ve şehit aileleri tarafından kurulan ve resmi olarak tanınan dernekler hem temsil yetkisi hem de kurumsal sorumluluk açısından farklı ve öncelikli bir konuma sahiptir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, her türlü desteği sunarak yanımızda duran tüm kişi ve kurumlara sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu dernek artık sadece bir yer, bir isim değil; hepimizin kalbinde ortak vicdanın ve sorumluluğun adıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum. Varlığınız, desteğiniz ve dualarınızla daha da güçleneceğiz" diye konuştu.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

ŞAGAD Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da açılışta yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin millet için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Çerçioğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece bir açılış yapmak için değil, bir emaneti omuzlamak, bir vefayı dillendirmek ve bir milleti ayakta tutan en kutsal değerleri bir kez daha hatırlamak için bir araya geldik. Çünkü bu topraklar, sıradan bir toprak değildir. Bu topraklar; evladını vatana uğurlayan bir annenin duasıdır, geri dönmeyeceğini bile bile 'vatan sağ olsun' diyen bir babanın sabrıdır, yarım kalmış hayallerin, susmayan özlemlerin adıdır. Şehitlerimiz… Onlar sadece birer isim değil, bu milletin kalbinde atan en derin sızıdır. Gazilerimiz… Onlar bu destanın yaşayan, nefes alan kahramanlarıdır. Bizler bugün, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Tire Şubesi'nin kapılarını açarken aslında bir binayı değil; bir dayanışmayı, bir sahip çıkışı, bir 'yalnız değilsiniz' sözünü açıyoruz. Bu çatı altında; gözyaşı da olacak, gurur da… Hasret de olacak, ama asla yalnızlık olmayacak. Çünkü biz biliyoruz ki; şehitlerimizin emaneti sadece ailelerine değil, 85 milyona aittir. ve o emanet, bizim namusumuzdur, sorumluluğumuzdur, vicdanımızdır. Bugün burada bir söz veriyoruz: Unutmayacağız. Unutturmayacağız. Her zaman yanınızda olacağız."

Açılış programının ardından CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da dernek şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.