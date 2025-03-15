Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde buluştu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeği ile şehit aileleri ve gaziler buluştu. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan iftar programına katılan Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, iftar yemeğine katılan şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek, hal ve hatırlarını sordular. Program, iftar yemeğinin ardından İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından edilen duayla sona erdi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Sadi Akman, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yakup Taşlıova, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Başkanı Nurettin Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Selami Türkmen, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı. - ORDU