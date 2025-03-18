Şehit Aileleri ve Gazilere Devlet Övünç Madalyaları Takdim Edildi

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas'taki şehit aileleri ve gazilere takdim edilmek üzere gönderilen "Devlet Övünç Madalyaları", düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in tevdi ettiği madalya ve beratlar, vatan uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın hatırasına ve fedakarlıklarına duyulan minnettarlığın bir nişanesi olarak sahiplerine takdim edildi.

Törende, Malul Gazi Tnk. Uzm. Çvş. Veyis Başel, Şehit P. Uzm. Çvş. Özkan Lale, Malul P. Uzm. Çvş. Azmi Şahin ve Şehit P. Uzm. Çvş. Ömer Yıldırım'ın madalya ve beratları, Vali Şimşek tarafından sunuldu.

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli yakınlarına ve kahraman gazilere minnettar olduklarını belirterek, "Sizler; bu vatan, bu millet, bu bayrak için en değerli varlıklarınızı feda ettiniz. Gazilerimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele verdiniz. Bugün bizler bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bu sizlerin fedakarlıkları sayesindedir." dedi.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için büyük bir onur olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, "Bizim için şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Sizler milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Takdim ettiğimiz madalyalar, devletimizin ve milletimizin sizlere olan vefa borcunun bir nişanesidir." Dedi.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Şimşek, "Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Devlet olarak, millet olarak daima yanınızdayız, sizlere tüm devlet kapıları sonuna kadar açıktır." Şeklinde konuştu.

Tören, devlet övünç madalyalarının sahiplerine takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SİVAS