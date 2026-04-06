Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti

Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz\'a destek ziyareti
06.04.2026 16:33  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te şehit aileleri ve gaziler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gaziantep'te şehit aileleri ve gaziler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, ailelere konut yardımı sağlayacak baklava projesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri makamında ağırladı. Şehitlerin emanetleri olarak her zaman toplumun baş tacı olan aileler, Başkan Yılmaz'a hem projeden dolayı hem de kendilerine gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür etti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler

Baklava projesinin sadece bir sosyal yardım çalışması olmadığını, aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine destek olmayı amaçlayan bir gönül köprüsü olduğunu belirten aileler, bu tür çalışmaların kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Projenin hem manevi hem de sosyal açıdan önemli bir karşılık bulduğunu vurgulayan aileler, Şehitkamil Belediyesi'nin bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

"Her zaman yanınızdayım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz ise, şehit ailelerinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bizler ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanında olmak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. İmkanlarımız doğrultusunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehit ve gazilerimize minnettarız"

Şehit ailelerine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Yılmaz, belediye olarak sadece fiziksel hizmetlerle değil, sosyal projelerle de vatandaşların hayatına dokunmayı amaçladıklarını vurguladı. Yılmaz, "Bu proje, şehit ailelerimiz ve gazilerimize nasıl destek oluruz arayışının bir sonucudur. Bizler, sizlere minnettarız. Bu vatan uğruna can verdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın el üstünde tuttuğu insanlarsınız. Bu memlekette bayrağı dik tuttunuz, toprağınıza sahip çıktınız. Biz de imkanlarımız doğrultusunda her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 18:16:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.