Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz\'a destek ziyareti

Gaziantep'te şehit aileleri ve gaziler, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, ailelere konut yardımı sağlayacak baklava projesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri makamında ağırladı. Şehitlerin emanetleri olarak her zaman toplumun baş tacı olan aileler, Başkan Yılmaz'a hem projeden dolayı hem de kendilerine gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür etti.

Başkan Yılmaz'a teşekkür ettiler

Baklava projesinin sadece bir sosyal yardım çalışması olmadığını, aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine destek olmayı amaçlayan bir gönül köprüsü olduğunu belirten aileler, bu tür çalışmaların kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Projenin hem manevi hem de sosyal açıdan önemli bir karşılık bulduğunu vurgulayan aileler, Şehitkamil Belediyesi'nin bu yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

"Her zaman yanınızdayım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz ise, şehit ailelerinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Yılmaz, "Bizler ne yaparsak yapalım, şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanında olmak, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. İmkanlarımız doğrultusunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Şehit ve gazilerimize minnettarız"

Şehit ailelerine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Yılmaz, belediye olarak sadece fiziksel hizmetlerle değil, sosyal projelerle de vatandaşların hayatına dokunmayı amaçladıklarını vurguladı. Yılmaz, "Bu proje, şehit ailelerimiz ve gazilerimize nasıl destek oluruz arayışının bir sonucudur. Bizler, sizlere minnettarız. Bu vatan uğruna can verdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın el üstünde tuttuğu insanlarsınız. Bu memlekette bayrağı dik tuttunuz, toprağınıza sahip çıktınız. Biz de imkanlarımız doğrultusunda her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP