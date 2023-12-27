Şehit ailelerinden DEM Parti tepkisi: "Bizler artık meclisimizde terörist görmek istemiyoruz"

Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala: " PKK'ya destek olanlar meclisten gidene kadar mücadelemiz devam edecek"

KAYSERİ - Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmasında, "PKK'ya destek olanlar meclisten gidene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Türkiye Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Türk milletinin bütünlüğüne kast edenlerin emellerinin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Geçtiğimiz hafta sonu 12 vatan evladımız, kahraman Mehmetçiğimiz; şehit oldu. Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize Rabbimden şifa diliyorum. Tüm Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İsmi ve cismi oynak, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM partisi; bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kast etmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle HDP/DEM karşımıza çıksa da; alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Tasması batının elinde olan, kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki; bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir. HDP/ DEM Parti Eş başkanı Tuncer Bakırhan denen hain; bebek katili, imralı canisine özgürlük isterken "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek" diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir. Bizi; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Dedelerinizin başına gelenleri, ağa babalarınızın yaşadıklarını sizde yaşayacaksınız. Bu topraklardan sürüne sürüne ya da gövdeniz başınızdan ayrı olarak gideceksiniz. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki; Türk milletinin sahip olduğu bu yüce ruh var olduğu müddetçe, milli birlik ve bütünlüğümüze kast edenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir" dedi.

Pala, şehit aileleri olarak artık mecliste terörist görmek istemediklerini söyleyerek, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak; batı emperyalizminin taşıyıcısı ve işbirlikçisi PKK terör örgütüyle iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirleri bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz. Bu hainlerin çocukları, batının denizlerinde sörf yaparken, şaşalı hayatlar sürerken, gece hayatlarını sürdürürken; sıvasız evlerde büyüyen evlatlarımızı şehit etmek, Anadolu'muzun kırsalında hayvan otlatan çocuklarımızı dağa kaçırmak istiyorlar. Mağaralarda hayvan gibi yaşayanlar bilsinler ki, kendi pisliklerini yiyerek geberip gideceklerdir. "Öcalan içerden çıksın diyenlere" şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz; şerefsiz Apo içeriden çıkacaksa, bu milletin meydanında asılmak, leşi de kurtlara kuşlara yem edilmek için çıkacaktır. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz: Sizler meclisimizde gereken adımları atın, Anayasa Mahkemesi bu partileri kapatmazsa referandum yaparak konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Biz artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.