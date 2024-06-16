Şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadılar

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladılar.

16.06.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Furkan Alpay ile Başkan Yılmaz Yıldız, şehit ailelerini unutmadı. İlçedeki şehitlerimizin yakınları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Başkan Yıldız, "Çilimli'de bulunan şehit ailelerimizi kurban bayramı vesilesiyle ziyaret ettik. Bayramın manevi atmosferini ve coşkusunu paylaştığımız bu özel anlarda, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızın ailelerinin yanında olmanın gururunu yaşadık. Şehit ailelerimize minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, bizler için büyük bir onur. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak, en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlamlı günlerde, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerleri koruyarak, onların anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Bayramın birleştirici gücüyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, huzur dolu bir gelecek için hep birlikte çalışacağız. Şehit ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yılmaz Yıldız, Çilimli, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadılar - Son Dakika


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:33:05. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement