Şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadılar

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DÜZCE(İHA) – Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek Kurban Bayramlarını kutladılar.

Kaymakam Furkan Alpay ile Başkan Yılmaz Yıldız, şehit ailelerini unutmadı. İlçedeki şehitlerimizin yakınları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Başkan Yıldız, "Çilimli'de bulunan şehit ailelerimizi kurban bayramı vesilesiyle ziyaret ettik. Bayramın manevi atmosferini ve coşkusunu paylaştığımız bu özel anlarda, vatanımız için canlarını feda eden kahramanlarımızın ailelerinin yanında olmanın gururunu yaşadık. Şehit ailelerimize minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler, bizler için büyük bir onur. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak, en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu anlamlı günlerde, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği değerleri koruyarak, onların anısını yaşatmaya devam edeceğiz. Bayramın birleştirici gücüyle, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, huzur dolu bir gelecek için hep birlikte çalışacağız. Şehit ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE