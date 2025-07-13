Şehit Ailesinden Terörsüz Türkiye Destanı

Şehit Sefanur Parhan'nın yakınları "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan kardeşi Fehmi Parhan, "Yahu Allah aşkına ne olsun istiyorsunuz. Yetmedi mi şehit analarının feryadı, yetmedi mi şehit babalarının acısı? Terörsüz bir Türkiye istemiyor musunuz?" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği sembolik törenle silah bırakmasının ardından Türkiye'de başlayan tartışmalar sürüyor. Sürece yönelik bazı çevrelerden gelen eleştiriler ise kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı. Bu tepkilerden biri de bir şehit kardeşinden geldi. Şehit Sefanur Parhan'ın kardeşi Fehmi Parhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah bırakma adımına karşı çıkanları eleştirerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Parhan, "Seçimlerde koltuk için 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' diyenler; bugün terör örgütünün silah bırakmasına ve 40 yıllık kanayan yaranın kapanmasına muhalefet ediyor. Yahu Allah aşkına ne olsun istiyorsunuz. Yetmedi mi şehit analarının feryadı, yetmedi mi şehit babalarının acısı? Terörsüz bir Türkiye istemiyor musunuz?" cümlelerine yer verdi.

"Terörle en çok mücadele eden hükümet bu başarıyı sağladı"

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da destek veren Parhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Terörle en çok mücadele eden bir hükümet, bu eli kanlı yapının sonlanmasını ve silah bırakmasını sağlamıştır. Devlet aklı ve yüzyılın lideri öncülüğünde, dünyaya barış getirme çabasında olduğumuz bu yıllarda katkı sunmuyorsanız, hiç olmazsa muhalefet etmeyin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizin gibi makam için değil, anaların evlatsız, çocukların ise babasız kalmaması için uğraşıyor. Allah devletimize zeval vermesin" - İZMİR