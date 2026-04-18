Şehit ailesine devletin şefkat eli

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1997 yılında Hakkari'de şehit olan Polis Memuru Yalçın Güzeler'in ailesini ziyaret ederek, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Merkeze bağlı Duraklar köyünde yaşayan şehit ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, 1997 yılında Hakkari'de şehit olan Polis Memuru Yalçın Güzeler'in ailesini evlerinde ziyaret etti. Aziz şehidin ruhu için dualar edilirken, aileyle samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Şehit ailesinin talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Vali Makas, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Şehitlerin emaneti olan ailelere sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu ifade eden Makas, kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, her türlü destek ve dayanışmanın sürdürüleceğini dile getirdi. - DÜZCE